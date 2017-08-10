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ليلة واحدة في منزل ترامب السابق بـ725 دولارًا

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مصراوي Masrawy

ليلة واحدة في منزل السابق بـ725 دولارًا

11:51 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

ليلة واحدة في منزل ترامب السابق بـ725 دولارًا

منزل ترامب

نيويورك - (د ب أ): 

أصبح بمقدور زوار مدينة نيويورك الإقامة في منزل طفولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال الحجز على موقع "إيربنب".

ومقابل 725 دولارا في الليلة، يمكن لـ20 شخصًا الإقامة في المنزل على طراز تيودور والذي يتضم خمس غرف نوم، والذي بناه والد دونالد ترامب فريد في حي جامايكا إستيتس في كوينز.

ووفقا للإعلان، لم يتغير الكثير منذ أن كانت عائلة ترامب تعيش فيه؛ المطبخ الأصلي، والمفروشات الفخمة التي تمثل النمط والثراء الذي كانت عائلة ترامب تعيش فيه ".

وعرضت شركة "باراماونت ريالتي" المنزل بالمزاد لمشتري قام بعد ذلك ببيعه لمستثمر صيني بمبلغ 1ر2 مليون دولار، بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر. ويجري الآن تأجيره للجمهور على موقع "إيربنب" على الانترنت.

وعاش والدا ترامب في المنزل عندما ولد الرئيس الحالي، حسبما أكد مالك شركة "باراماونت ريالتي" ميشا هاجاني لوكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء.

وانتقلت الأسرة إلى منزل مختلف في نفس المنطقة عندما كان ترامب في الرابعة من عمره.

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