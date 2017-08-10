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​محافظ الجيزة: تكثيف الحملات على الأسواق وتجهيز الحدائق استعدادا لعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

​محافظ الجيزة: تكثيف الحملات على الأسواق وتجهيز الحدائق استعدادا لعيد الأضحى

11:38 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

​محافظ الجيزة: تكثيف الحملات على الأسواق وتجهيز الحدائق استعدادا لعيد الأضحى

كتبت- ندى الخولي:

أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، أن المحافظة تجرى استعداداتها حاليا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ أنه فيما يخص استعدادات مديرية الطب البيطري، تم التأكيد على تكثيف الحملات على الأسواق العامة ومحلات بيع اللحوم والأسماك وثلاجات حفظ وعرض اللحوم للتأكد من المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الجيزة اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة، منها استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث شدد الدالي على رؤساء الأحياء بالمحافظة بضرورة رفع جميع مخلفات القمامة من الشوارع والانتهاء من أعمال الترميمات من الشوارع بصورة جيدة استعداد لاحتفالات العيد.

وقال الدالي إنه سيتم رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات للمفتشين والأطباء البيطريين وتعزيز المجازر على مستوى المحافظة بأطباء متخصصين وإجراء الصيانة اللازمة للمجازر حتى تكون صالحة لاستقبال أضاحي المواطنين.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات وتجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، على أن تتولى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة أعمال التهذيب للأشجار والحدائق والانتهاء منها بصورة نهائية قبل بدء إجازة العيد.

وأكد المحافظ كذلك على وكيل مديرية الصحة بالمحافظة الدكتور محمد عزمي، ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة في المحافظة لضمان سلامة عمل تلك المستشفيات والعيادات، لضمان عدم وقوع أي حالات وفيات أخرى داخل تلك المنشأت بعد وفاة إحدى المواطنات داخل أحد تلك المعامل والمستشفيات الخاصة.

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