انهيار أجزاء من عقار قديم بالمحلة دون إصابات

الغربية - مروة شاهين:

انهارت أجزاء من الدور الأرضي وسلم لعقار قديم، مكون من طابقين، اليوم الأربعاء، بمنطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات، وجرى إخلاء المنزل من السكان.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بانهيار أجزاء من الدور الأرضي وسلم عقار قديم مكون من طابقين، صادر له قرار إزالة من الحي، ملك ورثة "عاطف محمد الشحات"، بمنطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى، دون وقوع إصابات.

تم إخلاء المبنى من السكان وجار نقلهم لمخيم الساحة الشعبية.

وانتقل المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة ومساعد مدير الأمن والقيادات الأمنية والحماية المدنية، وجار الآن هدم الأجزاء الآيلة للسقوط بالعقار خشية وقوع إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.