تزوجت مطرب مشهور وحاولت الانتحار.. 9 معلومات لا تعرفها عن مي الحريري

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انتشرت مؤخرًا صورة للمطربة اللبنانية مي حريري، وهي ترقد على سرير أحد المستشفيات، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنها تتعافى من محاولة الانتحار بعد خيانة حبيبها لها، ما تسبب بمرورها بأزمة عاطفية حادة، وهو ما صدم جمهورها، خاصة وأنه لم يبد عليها أعراض للاكتئاب أو الحزن خلال الفترة الماضية.

نرصد في التقرير التالي معلومات لا يعرفها الكثيرون عن المطربة اللبنانية..

1- ولدت في 15 يناير 1968، وتبلغ من العمر 49 عامًا

2- انطلاقتها الفنية بدأت من خلال أغينة "هسهر عيونو" التي أطلقتها عام 2003، بعدها بعام أصدرت أول ألبوماتها وحمل عنوان الأغنية نفسها.

3- تزوجت "الحريري" في بداية حياتها من رجل أعمال سوري أنجبت منه إبنتها الكبرى، ولكن تلك الزيجة باءت بالفشل.

4- عاشت "الحريري" بعد فشل زيجتها الاولى قصة حب كبيرة بينها وبين المطرب اللبناني الراحل ملحم بركات، وكان عمرها وقتها 19عامًا، وبالفعل كللت تلك العلاقة بالزواج على الرغم من أن الراحل كان وقتها متزوج من سيدة تدعي "رندة".

5- انجبت من زوجها الراحل ملحم بركات، ولد يسمي ملحم "جونيور"، وعلى الرغم من إستقرار علاقتهما وقع الطلاق وحرص الثنائي على عدم إبداء أى أسباب

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6- بعد طلاقها تزوجت "الحريري" للمرة الثالثة من المهندس أسامة شعبان الذي يصغرها سناً، وترددت شائعات حول اكتشاف مي علاقة حب تربطه بإحدى السيدات ما دفعها لطلب الطلاق، فاستجاب لها وجاء ذلك بعد إنجابها طفلتها سارة بشهرين.

7- مرت "الحريري" بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة طليقها الفنان ملحم بركات، وعبرت عن حزنها بعد وفاته خلال إحدي حوارتها الصحفية قائله: "ما أزال في صدمة، بعدما وردني خبر وفاة زوجي وحبيبي ملحم بركات.. ملحم لم يكن زوجي فقط، حتى بعدطلاقنا، كان إلى جانبي في كل المواقف والأزمات والأفراح التي أعيشها،هو أكثر من صديق".

8- جددت "الحريري" أغنيتي الموسيقار وزوجها السابق ملحم بركات "حبيبي انت" و"حمامة بيضا" بصوتها، وضمتهما لأحد ألبوماتها.

9- على الرغم من شهرتها الواسعة إلا أن رصيدها الفني لم يتعدي سوي الثلاث ألبومات فقط، وهم "ح سهر عيونه"، "حسنط، و"كوكتيل"، وصورت ثمان أغاني لعل أكثرها نجاحا أغنية "تعالا نرقص سوا" التي صورتها في شاطئ بيروت.