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الأقصر تبدأ استعداداتها للموسم السياحي بتجميل المدينة وتوفير الخدمات 11:30 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس :بدأت محافظة الأقصر، استعداداتها للموسم السياحي المقبل، حيث شدد محافظ الاقصر محمد بدر، على ضرورة تكثيف الجهود والانتهاء من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، وحسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة عاصمة السياحة العالمية، من خلال تجميل المحافظة، وتوفير الخدمات بأعلى جودة.ولفت بدر، إلى أن الشهور الأخيرة، شهدت عودة تدريجية لرحلات الطيران المباشر إلى محافظة الأقصر قادمة من ألمانيا وإيطاليا وتركيا.وأشار المحافظ، إلى التقرير الذي أصدرته منظمة السياحة العالمية، والذي جاء فيه أن "مصر ثاني أسرع المقاصد السياحية نموًا حول العالم خلال العام 2017".وثمّن الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية مرة أخرى، رغم الأحداث الجارية، مؤكدًا أن هذا التقرير يعطي دفعة إيجابية لبذل المزيد من الجهود، للتأكيد على وجود مصر في مركز متقدم ضمن القائمة التي ضمت عشر دول أخرى.كان تقرير صادر من منظمة السياحة العالمية، جاء فيه أن مصر ثاني أسرع المقاصد السياحية نموًا حول العالم خلال العام الجاري 2017.وأشار التقرير إلى تصدر فلسطين لقائمة الدول الأكثر نموا في القطاع السياحي خلال العام، كما تضمنت تونس وأيسلندا وأوروجواي ومانغوليا وإسرائيل.وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة تليجراف البريطانية، أن وجود مصر في مركز متقدم ضمن قائمة ضمت عشر دول يشير إلى "قدرتها على الارتداد سريعًا واستعادة مكانتها السياحية بعد سلسة من الهجمات الإرهابية".ورصد التقرير توقعًا بأن تستقبل مصر نحو 8 ملايين سائح خلال العام الجاري، وهو عدد كبير مقارنة بالتراجع الكبير الذي شهدته عقب سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في عام 2015.كما أوضح التقرير، أنه رغم قرار روسيا وبريطانيا بمنع طائرتهم بالتحليق فوق شرم الشيخ، غير أن السائحين من الجنسيات الأخرى، تدفقوا على مصر حتى أنها تشهد ارتفاعًا في عددهم بنسبة 51%.

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