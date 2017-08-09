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مدرب حراس الأهلي: هدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 10 سنوات

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مدرب حراس الأهلي: هدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 10 سنوات مدرب حراس الأهلي: هدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 10 سنوات

التحرير

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 قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة لذلك استحق الفوز برباعية في مرمى سموحة.

وأوضح سليمان في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة أن الأهلي لم يحسم البطولة حتى الأن ومازال تركيز الفريق علي مباراة المصري لحسم اللقب، وأن هدف الفريق استعادة بطولة الكأس بعد غياب 10 سنوات.

ووجه مدرب حراس مرمى النادي الأهلي التهنئة إلى شريف إكرامي حارس الفريق على المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال الموسم.

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وحقق الأهلي فوزاً كبيرًا علي سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي استاد برج العرب ضمن نصف نهائي كأس ..

 

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