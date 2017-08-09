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سيد معوض: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة

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سيد معوض: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة سيد معوض: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة

التحرير

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أبدى سيد معوض المدرب المساعد للأهلي سعادته بالانتصار الكبير على سموحة في لقاء اليوم والتأهل لنهائي كأس .

وقال معوض في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "أهنئ لاعبي الأهلي على الفوز الكبير والأداء الرائع وتجاوز خسارة الفيصلي والخروج من البطولة العربية".

وأضاف: "الفوز يدل على شخصية لاعبي الأهلي، وقدرتهم على تدارك الأمور سريعًا".

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وواصل مدرب الأهلي:"  شخصية اللاعبين تظهر في الأوقات الصعبة، وأتمنى استعادة كأس مصر بعد غياب 10 سنوات".

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سموحة برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب في نصف نهائي كأس مصر.

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التحرير

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