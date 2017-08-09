الزمالك يفسخ تعاقده مع مايوكا بالتراضي

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أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم فسخ التعاقد مع اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بموافقة الطرفين.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن الأشخاص الذين كانوا ينتقدون وجود مايوكا خلال الفترة الماضية يهاجمون المجلس الآن عقب فسخ التعاقد معه بالتراضي.

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وانضم مايوكا للزمالك الموسم الماضي، مقابل حصوله على 450 ألف دولار سنويًا، بناءً على رغبة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للقلعة البيضاء في ذلك التوقيت.

وودع الزمالك بطولة كأس مصر بعد هزيمته من المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.