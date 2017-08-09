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الأهلي يسحق سموحة برباعية.. والمصري «المستفيد الأكبر»

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الأهلي يسحق سموحة برباعية.. والمصري «المستفيد الأكبر» الأهلي يسحق سموحة برباعية.. والمصري «المستفيد الأكبر»

التحرير

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صعد فريق الأهلي لنهائى كأس ، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على سموحة برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب فى نصف نهائى الكأس.

الأهلي سجل أهدافه في الدقائق 39 عن طريق أجايي، و40 و55 بتوقيع وليد سليمان، قبل أن يختتم الحفلة التهديفية صالح جمعة في الدقيقة 67، وبعدها تراجع الأداء الهجومي للفريق الأحمر.

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وبذلك سيواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي في مواجهة  مثيره في نهائي كأس مصر الذي سيقام الثلاثاء المقبل في برج العرب.

بهذه النتيجة، ضمن النادي المصري، التأهل إلى بطولة الكونفيدرالية والسوبر المصري، بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية مع الأهلي.

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التحرير

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