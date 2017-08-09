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4 أسباب تكشف: شيكابالا مع التوأم في بورسعيد

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4 أسباب تكشف: شيكابالا مع التوأم في بورسعيد 4 أسباب تكشف: شيكابالا مع التوأم في بورسعيد

التحرير

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اقترب قائد فريق نادي من الرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة مع خروج الزمالك هذا الموسم خالي الوفاض من جميع البطولات، وأيضا مع شن رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا علي الفهد الأسمر بعد الخروج من بطولة الكأس.
وأعلن مرتضى منصو ضرورة رحيل بعض لاعبى الزمالك القدامى الذين تراجع مستواهم الفنى مؤخراً ويأتى على رأسهم من وجهة نظره محمود عبد الرازق شيكابالا.


وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي 4 أسباب تُقرب «شيكابالا» من الانتقال للنادي المصري تحت قيادة حسام حسن:

1- علاقة قوية مع التوأم: 

حسام حسن وشيكابالا

يرتبط النجم الأسمر بعلاقة قوية مع حسام حسن المدير الفني للنادي المصري وهو ما يعطي أولوية لنجم الزمالك لتفضيل النادي المصري للانتقال له،واللعب تحت قيادة العميد، حيث كشف حسام حسن في أكثر من مرة عن رغبته في ضم لاعب نادي الزمالك في حالة رحيله عن القلعة البيضاء وأيضا أفصح عن مكالمة هاتفية من شيكابالا طلب من خلالها الانتقال للنادي المصري.

و هو ما رحب به العميد مؤكدا أن الفهد الأسمر سيكون إضافة كبيرة للنادى البورسعيدى، وأنه سيتألق تحت قيادته حيث كان أحد أبرز لاعبى الزمالك أثناء تولى حسام حسن المسئولية الفنية خلال الفترة الماضية.

2- تألق تحت قيادة حسام حسن 

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يفضل شيكابالا الانتقال للنادي المصري بسبب تألقه تحت قياده حسام حسن حيث دائما ما يشير العميد إلى أن محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، كان أفضل لاعب في حينما كان هو مدربًا للفريق الأبيض، وفي تصريحات العميد الأخيرة أكد أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعب دون أي داع مع الزمالك هى ما قد تؤثر على أدائه داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يستحق نزع تلك الضغوط عنه لأنه قادر على صناعة الفارق مع الزمالك، ومع أيضًا. 
وأيضا يجيد حسام حسن التعامل مع الفهد الأسمر فى كافة الظروف لذلك يتألق تحت قيادته، حيث كان أحد أبرز لاعبى الزمالك أثناء تولى حسام حسن المسئولية الفنية خلال الفترة الماضية لأن شيكابالا يحتاج إلى معاملة نفسية خاصة.

3- مشاركة إفريقية ودعم جماهيري:

مشاركة المصري في بطولة الكونفيدرالية تجعل شيكابالا قريبا من الانتقال إليه أكثر من أي ناد آخر لأن أي لاعب يتمنى المشاركة في البطولات الإفريقية.

الدعم والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها المصري تعد سببا قويا من الأسباب التي تدفع شيكابالا نحو الانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدي لأنه من اللاعبين الذين يتألقون في مثل هذه الأجواء.

4- توتر العلاقة بينه وبين مرتضى منصور:

شيكابالا ومرتضى منصور

تشير كل الأنباء القادمة من المقربين من الفهد الأسمر عن رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب الضغط الكبير الواقع عليه من رئيس نادي الزمالك مع كل خسارة يتعرض لها الفريق وتحميله سبب سوء النتائج.

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التحرير

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