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الفقي: شفيق وعنان فرصتهما ضعيفة في الانتخابات المقبلة

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الفقي: شفيق وعنان فرصتهما ضعيفة في الانتخابات المقبلة الفقي: شفيق وعنان فرصتهما ضعيفة في الانتخابات المقبلة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الفقي؛ أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه يرى ضعف فرصة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حال خوضهما انتخابات الرئاسة 2018.

أضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في »، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه ضد ترشح منافس آخر للرئيس عبد الفتاح ، من خلفية عسكرية.

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أكد المحلل السياسي، أن الأحزاب السياسية في أضعف حالاتها، مشدّدًا على أن جماعة الإخوان غير قادرة على التأثير في الشارع المصري خلال الانتخابات.

 

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التحرير

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