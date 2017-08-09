الفقي: شفيق وعنان فرصتهما ضعيفة في الانتخابات المقبلة

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قال الدكتور مصطفى الفقي؛ أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه يرى ضعف فرصة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حال خوضهما انتخابات الرئاسة 2018.

أضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه ضد ترشح منافس آخر للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلفية عسكرية.

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