الفقي: السيسي سيخوض الانتخابات ولديه أوراق تجعله يثق في ذاته

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المنافسة في الانتخابات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت ديكورًا لتجميل النظام، مشيرًا إلى أن عدم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه الترشح لفترة جديدة، يعني موافقته الضمنية على خوض المنافسة.

أضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «السيسي سيقدم كشف حساب عن الدورة الأولى قبل انتخابات الرئاسة»، موضحًا أنه «من الأفضل للسيسي أن يكون هناك مرشحون حقيقيون».

شاهد أيضا

أكد أستاذ العلوم السياسية، أن «السيسي سيخوض الانتخابات ولديه أوراق تجعله يثق في ذاته»، لافتًا إلى أنه «من مزايا السيسي قبل الانتخابات عدم وجود أخطاء شخصية له».