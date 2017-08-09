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الفقي: السيسي سيخوض الانتخابات ولديه أوراق تجعله يثق في ذاته

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الفقي: السيسي سيخوض الانتخابات ولديه أوراق تجعله يثق في ذاته الفقي: السيسي سيخوض الانتخابات ولديه أوراق تجعله يثق في ذاته

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المنافسة في الانتخابات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت ديكورًا لتجميل النظام، مشيرًا إلى أن عدم إعلان الرئيس عبد الفتاح ، رفضه الترشح لفترة جديدة، يعني موافقته الضمنية على خوض المنافسة.

أضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في »، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «السيسي سيقدم كشف حساب عن الدورة الأولى قبل انتخابات الرئاسة»، موضحًا أنه «من الأفضل للسيسي أن يكون هناك مرشحون حقيقيون».

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أكد أستاذ العلوم السياسية، أن «السيسي سيخوض الانتخابات ولديه أوراق تجعله يثق في ذاته»، لافتًا إلى أنه «من مزايا السيسي قبل الانتخابات عدم وجود أخطاء شخصية له».

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التحرير

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