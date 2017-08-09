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أحمد موسى: عرض BBC فيلما إباحيا فضيحة وليس سقطة (فيديو)

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أحمد موسى: عرض BBC فيلما إباحيا فضيحة وليس سقطة (فيديو) أحمد موسى: عرض BBC فيلما إباحيا فضيحة وليس سقطة (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن «BBC» البريطانية، إحدى أذرع الإرهاب، لافتًا إلى أنها تتبنى خطابًا تحريضيًا ضد دائمًا، وشدّد على أنها «ليست محايدة في تناول الأوضاع المصرية، ولا تستضيف سوى شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، التي هي أحد أبواقها».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أحد الكتاب الإيطاليين ذكر مؤخرًا أن بريطانيا هي من قتلت الشاب جوليو ريجيني، مستكملًا: «إنجلترا بتلعب في دول كتير، ولها مصالح في خراب الدول، بيشتغلوا من تحت».

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أشار إلى أن «بي بي سي» تورطت في فضيحة غير مسبوقة، موضحًا: «بينما مذيعة تقرأ النشرة ، ومن خلفها يظهر أحد العاملين في القناة وهو يشاهد فيلما إباحيا، وعُرض الفيلم على الهواء، هذه ليست سقطة للقناة بل فضيحة»، مستكملًا: «اليوم تم تشليح الـBBC».

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التحرير

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