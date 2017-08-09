أحمد موسى: عرض BBC فيلما إباحيا فضيحة وليس سقطة (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شبكة «BBC» البريطانية، إحدى أذرع الإرهاب، لافتًا إلى أنها تتبنى خطابًا تحريضيًا ضد مصر دائمًا، وشدّد على أنها «ليست محايدة في تناول الأوضاع المصرية، ولا تستضيف سوى شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، التي هي أحد أبواقها».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أحد الكتاب الإيطاليين ذكر مؤخرًا أن بريطانيا هي من قتلت الشاب جوليو ريجيني، مستكملًا: «إنجلترا بتلعب في دول كتير، ولها مصالح في خراب الدول، بيشتغلوا من تحت».

شاهد أيضا

أشار إلى أن «بي بي سي» تورطت في فضيحة غير مسبوقة، موضحًا: «بينما مذيعة تقرأ النشرة الإخبارية، ومن خلفها يظهر أحد العاملين في القناة وهو يشاهد فيلما إباحيا، وعُرض الفيلم على الهواء، هذه ليست سقطة للقناة بل فضيحة»، مستكملًا: «اليوم تم تشليح الـBBC».