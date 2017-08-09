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أبو شقة: دستور 2014 ضمن للمواطنين كل الحريات

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أبو شقة: دستور 2014 ضمن للمواطنين كل الحريات أبو شقة: دستور 2014 ضمن للمواطنين كل الحريات

التحرير

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قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 وضع ضمانات كثيرة للمواطنين تكفل لهم جميع أنواع الحريات، موضحًا أنه من الضروري أن تكون قواعد قانونية منظمة الإجراءات المنع من السفر خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة لأمر حتى الآن.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن دستور 2014 نص في المادة 62 على حق المواطن المصري في الهجرة والإقامة والتنقل والسفر، كما أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن أقاليم الدولة ولا منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي، مضيفًا : «العدالة الناجزة لا تُعنى إجراءات متسرعة ولكن إجراءات راسخة سريعة في نفس الوقت».

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وأشار إلى أنه لا يقبل ترقيع القوانين، ويريد إخراج قانون الاجراءات الجنائية الجديد ليتناسب مع الواقع، إذ أن الموجود حاليا طُبق منذ 1950، من أجل تحقق العدالة المنصفة والتي تحقق كافة الضمانات وحقوق المتهمين سواء أمام منصة المحكمة أو الطعن بجانب عدالة ناجزة.

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التحرير

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