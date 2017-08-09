«رايح جاي».. نرصد خط سير سمكة القرش المحيطي في البحر الأحمر

التحرير

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أثار ظهور إحدى أسماك القروش من النوع المحيطى بمياه مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر خوف السياح خاصة ممارسى رياضة السباحة، إذ عقرت فتاة نمساوية خلال رحلة غوص.

الفتاة المُصابة تبلغ من العمر 25 عامًا، وهى نزيلة بإحدى القرى السياحية بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر في منطقة مرسى غالب، وتعرضت لهجوم السبت الماضي من سمكة قرش في أثناء مزاولة أنشطة السباحة والغطس السطحي بالمياه العميقة خلف العلامات التحذيرية، وعلى الفور تم نقل الفتاة إلى مستشفى بورتو غالب للفحص الطبي، وتلقت العلاج وخرجت من المستشفى مساء اليوم التالي.

رايح جاي

وأفاد باحث بعلم البحار لـ"التحرير" أن نوع سمكة القرش المعلن عنها من نوع القرش الأبيض المحيطي ويسمىى بـ«بهلول»، مشيرا إلى أن الأصوات المزعجة والتحركات والألعاب المائية والمخلفات تتسبب في إثارته.

وأوضح الباحث أن القرش المحيطي يتميز بلونه البني وجسمه الممتلئ الطويل وزعنفته الصدرية من أكبر زعانف أسماك القرش، ومعروف بسلوكه الهجومي ويعيش في المياه الدافئة والمعتدلة ويتعرض للصيد الجائر، وأعداده في تناقص ملحوظ نظرا للإقبال الشديد على استخدام زعنفته في الطعام.

وأضاف أن ظهور سمكة الحوت الأبيض موسمي إذ يبدأ خط سيرها من البحر الأحمر إلى المحيط الهندى مرورًا بمضيق باب المندب ثم دخولًا للبحر الأحمر مرة أخرى، وفى بعض الأحيان تصل إلى خليخ بالسويس ثم تكمل مسار العودة مُجددًا.

ولم تكن واقعة عقر السائحة النمساوية الأولى لظهور سمكة القرش الحوتي، إذ شهد شهر يوليو الماضى ظهور سمكة القرش الحوتى "بهلول" بشواطئ الغردقة بشعاب الفنستون بمرسى علم.

البحث عن بهلول

وشكلت وزارة البيئة فريق بحث للمسح البحري بمنطقة حادث إصابة السائحة نمساوية، وتم توسيع منطقة المسح البحري لعدد من الشواطئ المجاورة.

وفي نفس السياق كشف أحمد خلاب مدير محميات البحر الأحمر رصد سير السمكة ليلا، قائلا: «هناك صعوبة فى تحديد حجمها»، موضحا أنها من فصيلة القروش وتتغذى على الهائمات البحرية، وأطلق عليها القرش لكبر حجمها والذى من الممكن أن يصل إلى 12 مترًا، وهى من الأسماك المسالمة والآمنة وليست مفترسة، ولكن تم إغلاق شواطئ مرسى علم 48 ساعة بالتنسيق مع وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر للتمكن من أعمال الرصد والمسح اللازم.

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وكلفت النيابة العامة خبراء جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر بإجراء معاينة لشاطئ القرية السياحية بمرسى علم، الذي شهد حادث إصابة سائحة نمساوية بعضة سمكة قرش، لبيان صلاحية الشاطئ للاستخدام من عدمه مع بيان وجود أي مخاطر من النزول، وما إذا كانت سمكة القرش مازالت تتردد على الشاطئ أو لا، وإعداد تقرير بذلك وتقديمه للنيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة واتخاذ القرارات المناسبة في الواقعة.

عصابة القرش

يذكر أن وزارة البيئة حذرت في مايو 2016 من التعرض لأسماك «القرش المحيطي أو القرش الحوت»، بعد ظهوره بشواطئ شرم الشيخ.

كما التهمت إحدى أسماك القرش قدم شابا مصريا من محافظة السويس كان يسبح خلال رحلة بحرية في البحر الأحمر العام الماضي.

وأعلنت السلطات الأمنية عن ضبطها عصابة لجلب أسماك القرش إلى سواحل مصر من أجل ضرب السياحة.

وقالت وزارة الداخلية إنها تحفظت على مركب صيد يسمى «الحاج رجب»، بعد رصد قيام طاقمه بتسلم حقيبة سوداء اللون من أحد المراكب العملاقة عند نقاط وعلامات دولية في عرض البحر، وتبين وجود أسماك قرش في تلك الحقيبة.

وأضافت في بيان لها أن طاقم المركب وهم "محمد.ف" و"علي.ر" وآخرون اعترفوا في المحضر رقم 543 لسنة 2016 إداري رأس البر بدمياط، بأنهم تسلموا الحقيبة من مركب تجاري كبير في المياه الدولية وفيها 3 أسماك قرش لتصوير أفلام عن وجود القرش في السواحل المصرية بهدف تخويف السائحين ومنعهم من زيارة مصر.