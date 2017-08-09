شوقي يوجه بالاهتمام بصحة الطلاب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان.

وشدد الوزير، خلال الكتاب الدوري رقم 18 الصادر في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، على توفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للطلاب والمعلمين والإداريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وسرعة البت في مطالبهم، وتلبية المشروع منها، والتأكيد على تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس المقيدين فيها.

وتضمنت تعليمات الوزير، عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية؛ حرصًا على عدم إقحام الطلاب في تلك الصراعات.

وجاء بالتعليمات، متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل الجيد واللائق داخل المدرسة.

ووجه الوزير بحسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة ابنائهم داخل المدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل كل مدرسة.