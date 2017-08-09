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الجيش السوري يستعيد السيطرة على الحدود مع الأردن

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الحدود مع الأردن

10:34 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الحدود مع الأردن

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ): 

واصل الجيش السوري بالتعاون مع القوات الموالية عملياته، حيث احرز تقدما في ريف السويداء الجنوبي الشرقي جنوب سورية، وسيطر على مجموعة من النقاط والتلال الاستراتيجية بالمنطقة وصولا إلى الحدود الأردنية.

وذكر مصدر ميداني يقاتل مع القوات المشاركة في العمليات لوكالة الأنباء الألمانية أن الفرقة 15 قوات خاصة من الجيش السوري وقوات من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من حزب الله اللبناني، وصلوا إلى الحدود السورية الاردنية، وسيطروا على مناطق بئر الصابونة تلة الاسدة، وصولا إلى معبر أبو شرشوح والمخافر الحدودية بشكل كامل، إضافة إلى محور بئر الرصيعي تل صدا تل الضبع وصولا إلى جمعية الرماثين باتجاه وادي الصوت إلى المخافر الحدودية من 130 إلى 136 وكذلك محور بئر الحرضية وبئر الصوت إلى وادي الموت جنوبا".

وأكد المصدر: "بهذه السيطرة الجديدة تكون القوات المهاجمة استعادت السيطرة على تلك المناطق من مسلحي اسود شرقية وجيش عشائر ضمن الحدود الإدارية بريف السويداء الشرقي، حيث تعتبر هذه آخر المناطق بريف محافظة السويداء الجنوبي الشرقي التي تم ابعاد فصائل المعارضة منها".

وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت ان مسلحي جيش العشائر انسحبوا باتجاه الاْردن في حين لا زال مقاتلو اسود الشرقية يخوضون معارك مع القوات المهاجمة".

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