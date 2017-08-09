ثريا حلمي.. نافست «شكوكو» وتزوجت ابن أخت «بديعة مصابني»

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لم يكن يعلم نجمي المونولوجست الأشهر إسماعيل يس وشكوكو، أن امرأة ستنافسهما في تقديم فن المونولوجست إلى أن ظهرت "ثريا حلمي"، التي أصبحت أول وأشهر فنانة تقدم فن المونولوج في مصر.

وفي مدينة مغاغة بمحافظة المنيا في الصعيد، ولدت "ثريا حلمي" في 26 سبتمبر عام 1923، وكانت شقيقتها "ليلى" تعمل بالغناء، فقدمتها لفرقة الراقصة الشهيرة "ببا عز الدين"، وأبدت "ثريا" موهبة عظيمة في تقديم المونولوج منذ أن كانت في الثامنة فقط من عمرها، حتى أنها لقبت بـ"الطفلة المعجزة"، ووصل رصيدها الفني فيه إلى أكثر من 300 مونولوج، من أشهرها "ياسيدي عيب"، و"أديني عقلك"، و"بنات اليوم"، وغيره.

شهد عام 1940 الظهور الأول للفنانة "ثريا حلمي"، في السينما بدور صغير مع الفنان الراحل "محسن سرحان"، في فيلم "حياة الظلام"، ثم لمعت بأدوار أكبر في أفلام أخرى، منها "تحيا الستات"، و"شهر العسل"، إلى أن جاء دورها الأبرز في فيلم "اليتيمتان"، والذي لعبت فيه دور شقيقة سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة"، ومن هنا جاءت انطلاقتها الحقيقة في عالم الفن، حيث ظهرت في عدة أفلام أخرى بارزة، من بينها "بائعة الخبز"، و"زقاق المدق" و"الجوع" وغيره.

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خفة الظل التي تمتعت بها "ثريا حلمي" جعلتها أيضًا واحدة من الفنانات اللاتي أثبتن براعتهن على خشبة المسرح، وشاركت في عدة مسرحيات تخللتها المونولوجات الخفيفة، من بينها مسرحية "لوكاندة الفردوس"، و"مع خالص تحياتي"، و"كلام خواجات"، و"عفوًا يا هانم"، وغيره.

أما عن حياتها الخاصة، فالفنانة الراحلة تزوجت من "أنطوان عيسى"، ابن شقيقة الراقصة الشهيرة "بديعة مصابني"، ولكنها اعلنت اعتزلها عن تقديم المونولوج في عام 1966 عقب تراجع الإقبال عليه كفن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واكتفت بالتمثيل إلى أن اعتزلته هو الآخر في عام 1969 لتكتفي بحياتها الأسرية، إلى أن رحلت في 9 أغسطس عام 1994 عن عمر ناهز 70 عامًا.