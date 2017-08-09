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أثارت الجدل مع تامر حسني بسبب «قبلة».. 7 معلومات عن الموديل السعودية «روز»

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التحرير

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أثار الفنان تامر حسني، جدلًا واسعًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقبلته للموديل روز.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن عارضة الأزياء السعودية ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

1- انتشرت العديد من التقارير التى تؤكد بأنها ولدت لأب يمني يعمل مهندسًا بالرياض وأم سورية متزوجة من شخص أخر، ويعيشون جميعًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلنها خرجت خلال إحدي تصريحتها الصحفية وأكدت أنّها سعودية نافية أنها من جنسية أخرى.

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2- لم يعرف الكثيرون أن "روز" هي صديقه زوجه تامر حسني، الفنانة المغربية ونجمة برنامج ستار اكاديمي، بسمة بوسيل.

3- بدأت "روز" عملها في السعودية واستطاعت في وقت قصير أن تستقطب جمهورًا واسعًا خاصة بعدما انتقلت للولايات المتحدة، لتصبح أول عارضة أزياء من المملكة تحقق شهرة عالية، فلديها مايقرب من 4 مليون متابع عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

4- أفادت بعض التقارير أيضًا بانها درست هندسة الديكور 

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5- قالت "روز" بإنها تلقب بعدة ألقاب منها باربي الخليج وباريس هيلتون العرب، وذلك خلال إحدي لقاءتها في برنامج "Et بالعربي"، على شاشة "MBC"، وأشارت في نفس اللقاء بأنها لم تعمل مع وكالة عرض أزياء، حيث أنها قد لا تستطيع أن تلبس ما يطلب منها دائمًا

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6- أثارت "روز"، الكثير من الجدل بعدما قامت بتقديم نصائح لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث أنة نادرًا ما يتم التطرق لهذة المهنة في المملكة.

 

 

7- وصلت شهرة "روز" لمتابعة الكثير من النجمات لها ولعل أبرزهن، الفنانة الإماراتية  "أحلام"، وتقول عنها "روز": "اسعدتني متابعتها جداً، إلا أنه لم تشأ الفرصة لمعرفتها عن قرب".

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التحرير

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