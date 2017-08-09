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اعترافات "نجار" قتل سائقا للارتباط بزوجته: "حبتها بسبب حنيتها"

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مصراوي Masrawy

اعترافات "نجار" قتل سائقا للارتباط بزوجته: "حبتها بسبب حنيتها"

09:30 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، بحبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوج شقيقة زوجته، بعدما استدرجه إلى منطقة نائية بالصف، وقام بخنقه وانهال عليه بآلة حادة حتى فارق الحياة، حتى يتمكن من الزواج من زوجة المجني عليه لتربية أبنائه.

وقال المتهم "سمير. ع. م"، 23 سنة "نجار مسلح" في تحقيقات النيابة، إن زوجته توفيت منذ شهر تقريبًا، وأن أبناءه الثلاثة، ارتبطوا بزوجة المجني عليه "خالتهم"، مضيفًا: لم يكن الأطفال فقط يحبون خالتهم، ولكن قلبه أيضًا تعلق بها "هي حنينه عليَ وعلى الأولاد فوقعنا في حبها".

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة التي حصل "مصراوي على نسخة منها، أنه عقد العزم على التخلص من زوج السيدة "رضا. ع. ع"، 36 سنة، سائق؛ ليتزوج منها، حيث قام باستدراج المجني عليه بحجة توصيل كمية من الوقود بـ"التوك توك" الخاص به، وعندما وصل لمكان خالٍ من المارة، قام بخنقه وانهال عليه بآلة حادة حتى فارق الحياة.

وشكل فريق بحث من مباحث الجيزة؛ لكشف غموض وملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة ليس السرقة، بعدما عثر على متعلقات المجني عليه، والتوك توك الخاص به في موقع الجريمة.

وكشفت التحريات إلى أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت مع أحد أقاربه "القاتل" الذي اختفى عقب الحادث، حيث تم القبض على "سمير"، وعرضه على النيابة التي أمرت بقرارها المتقدم.

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مصراوي Masrawy

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