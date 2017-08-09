العرابي: حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق أحبط كثيرين بالخارج

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قال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن عددًا من الشخصيات العامة أصدروا بيانًا أعلنوا فيه دعم الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، إزاء حكم الحبس الذى صدر ضده مؤخرًا، مؤكدين احترامهم الكامل لأحكام القضاء، وأوضح أن هذا لا يُعد تدخلا في أمور القضاء ولا اعتراضا على أحكامه.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الشخصيات الموقعة على البيان مسؤولة، وتعلم تمامًا قيمة الكلمة، إذ أن ما حدث يُعد مساندة مجتمعية، لما قدمه للوطن وللعالم أثناء توليه مكتبة الإسكندرية، موضحًا أنه بعد صدور حكم نهائي بات من الممكن أن ننتظر تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتابع : «لا نؤثر على القضاء، وقضاؤنا عادل وسيسير في مساره الطبيعي، إسماعيل سراج الدين له قيمته العلمية العالمية، وقرار الحكم ضده أحبط أوساطا كبيرة في الخارج ولم يتدخلوا لأنه يُعد تدخلا في الشؤون الداخلية».