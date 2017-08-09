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«متحدث أراضي الدولة»: نقنن أوضاع أراضي مُعتدى عليها منذ التسعينيات

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«متحدث أراضي الدولة»: نقنن أوضاع أراضي مُعتدى عليها منذ التسعينيات «متحدث أراضي الدولة»: نقنن أوضاع أراضي مُعتدى عليها منذ التسعينيات

التحرير

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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الإرادة السياسية لاسترداد الأراضي موجودة بشكل قوي، حيث إنه يتم تقنين وضع كل من يثبت جديته في تملك الأراضي والاستثمار فيها والانتفاع بها، بشرط أن يدفع حق الدولة.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأربعاء، أن الدولة لا تبتز أو تتعنت مع المستثمرين الجادين، وتقوم باسترداد الأراضي الدولة المعتدى عليها فقط إذا لم يتم التصالح معها.

وأوضح أنه تم اتخاذ 7 قرارات هامة تساهم في سرعة استرداد أموال الدولة، حيث إنه قُدرت بعض الأراضي التي رفض المستثمرون وبعض رجال الأعمال التخلي عنها وعدم ردها للدولة، وطالبوا بإعطائهم مهلة للتصالح، بمبلغ يزيد على مليار جنيه، وحتى الآن لم يُسدد سوى 119 مليون جنيه فقط.

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وتابع، «الناس بتتخيل أن الدولة تُهدد باتخاذ قرارات إعادة أموال الدولة لمجرد التهديد، إحنا دلوقتي مش بنهدد، وبنستردها ونحافظ في الوقت ذاته على حق المواطن، ونقنن أوضاع أراضي مُعتدى عليها منذ التسعينيات».

وأشار أيوب إلى أنه تم تكليف بنك التنمية والائتمان بتحصيل أموال الأراضي المعتدى عليها في حالة رغبة البعض في التصالح.

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التحرير

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