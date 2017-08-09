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أماني الخياط: قطر صنعت نجومية أبو تريكة وصورته على أنه بطل

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أماني الخياط: قطر صنعت نجومية أبو تريكة وصورته على أنه بطل أماني الخياط: قطر صنعت نجومية أبو تريكة وصورته على أنه بطل

التحرير

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قالت الإعلامية أماني الخياط، مساء الأربعاء، إن قطر لجأت إلى قضية «تسييّس الرياضة» بدءًا من صناعة «الجزيرة الرياضية»، ثم امتلاكها «bein sport» في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها اعتمدت على ذلك بوصفه أحد أدوات الجيل الرابع.

أضافت الخياط، خلال تقديمها برنامج «بين السطور»، عبر فضائية «أون لايف»، «على مستوى اللاعيبة، بدأت تروح للناس القريبة للجماهير، تجيب لاعب وتصنع منه نجم، ويبقى متدين وبيصلي، وأول ما يجيب جول يسجد وبتاع، وهما يضخموا ويكبروا ويبالغوا فيما فعله، زي حالة أبو تريكة بالظبط».

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تابعت: «أبو تريكة تم المبالغة في أدواره خارج إطار الملعب، مثلما حدث مثلًا حينما رفع شعار غزة في أمم إفريقيا، ثم تم تصويره على أنه بطل وغير قابل للخطيئة، قطر بتعرف تختار عناصرها كويس، ولما المصريين استقالوا من bein sport هو لم يُقدم استقالته حتى الآن، مع أنه ليس على قوائم ترقب الوصول».

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التحرير

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