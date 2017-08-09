محمد رمضان: المتعافون من الإدمان في أمان.. والدولة تهتم بالشباب​

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء القصاص:

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان والمقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي حيث لعب في المباراة النهائية.

وأكد رمضان في كلمته بالحفل، أن المتعافين من الإدمان أصبحوا في أمان، معلنًا استمراره في حملة "إنت أقوى من المخدرات".

ولفت رمضان، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالشباب.

وأدى رمضان المباراة النهائية مع فريقي الشمس والمستقبل، لمدة ربع ساعة، وعلق عليها حارس مرمى منتخب مصر الأسبق أحمد شوبير.

وشارك في البطولة الرياضية 160 متعافيًا من الإدمان حيث دارت مباريات التأهل خلال الأيام الثلاثة الماضية، بمشاركة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.

وشهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الحفل المقام تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" في إطار تنفيذ الصندوق لحملة "أنا أقوى من المخدرات".