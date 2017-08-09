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تيلرسون: التهديد بـ"حرب وشيكة" مع كوريا الشمالية "مستبعد" 09:35 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

سول - (د ب أ): استبعد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، حدوث تهديد وشيك بنشوب حرب مع كوريا الشمالية، على الرغم من التصريحات الكورية الشمالية الأخيرة حول ضربة وقائية ضد الأراضي الأمريكية في جوام، والخطاب القوي من البيت الأبيض.وقال تيلرسون للصحفيين على متن طائرته، اليوم الأربعاء، قبل توقف للتزود بالوقود في قاعدة عسكرية أمريكية في جوام في المحيط الهادىء: "لايشير أي شيء شهدته، أوأي شئ عرفته، إلى أن الوضع تغير بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد أمس بإنه إذا واصلت بيونجيانج القيام بتوجيه تهديدات لأمريكا "فإنها ستواجه بنار وغضب لم يشهدهما العالم مطلقا".وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين ،بمنتجع الجولف فى بدمينستر بولاية نيو جيرسي، إن زعيم كوريا الشمالية "يهدد بشكل كبير على نحو يفوق قدرات دولة عادية، وكما قلت أنه سوف يتم مواجهتهم (الكوريين الشماليين)بالنار والغضب، وبصراحة بالقوة، التي لم يشهدها هذا العالم من قبل".كما واصل ترامب تهديداته اليوم الأربعاء قائلا إن الترسانة النووية الأمريكية "أقوى بكثير وأشد من أي وقت مضى".وكتب على حسابه على تويتر أن من أولوياته "تجديد وتحديث" الردع النووي الأمريكي.وأضاف :"نأمل ألا نضطر أبدا لاستخدام هذه القوة، ولكن لن يكون هناك أبدا وقت لا نكون فيه أقوى دولة في العالم! ".وبعد هذا التراشق، لجأ إيدي بازا كالفو حاكم جوام إلى موقع فيسبوك "لطمأنة شعب جوام من أنه لا يوجد حاليا تهديد للجزيرة".وأضاف :"لقد تواصلت مع البيت الأبيض صباح اليوم وأبلغوني بأن أي هجوم أو تهديد لجوام هو تهديد أو هجوم على الولايات المتحدة".ويبلغ عدد سكان جوام، 160 ألف نسمة، ومساحتها 2000 كم وتقع شرق الفلبين، وهي موطن لقاعدة اندرسون الجوية حيث توقف تيلرسون الذى كان في طريقه من كوالالمبور إلى الولايات المتحدة.وقال تيلرسون إن خطاب ترامب المذهل "يرسل رسالة قوية إلى كوريا الشمالية بلغة يمكن أن يفهمها كيم جونج-أون".واضاف "أعتقد أن الأمريكيين يجب ان ينعموا بنوم هادئ في الليل، دون خوف من اسلوب الخطاب الذي ساد في الايام القليلة الماضية".وأظهر تحليل عسكري نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن كوريا الشمالية طورت رأسا نوويا مصغرا يمكن تثبيته في صواريخها.ويرفع هذا التطور بصورة كبيرة القدرة النووية لكوريا الشمالية، ويأتي بعد تقييمات أخرى تشير أيضا إلى أن برنامجها حقق تقدما بأكثر مما كان متوقعا.وفي تقييمها الخاص، أشارت اليابان إلى قدرة كوريا الشمالية المحتملة لتطوير رؤوس نووية مصغرة، وحذرت من أن هذا قد يقود إلى زيادة الاستفزازات من جانب بيونجيانج.وقال وزير الدفاع الياباني إتسونوري أونوديرا للصحفيين اليوم إن التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية "وصلت إلى مستوى ينبغي معه أن نظل متيقظين ونراقب عن كثب ما إذا كانت تمتلك الفعل /مثل هذه الرؤوس/ أو ستمتلكه".من جانبها، دعت الحكومة الصينية إلى الهدوء بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الوضع الراهن في شبه الجزيرة (الكورية) شديد التعقيد والحساسية".وأعربت عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف ذات الصلة بالحذر في إطلاق التصريحات "والكف عن استفزاز كل طرف للآخر، وتجنب المزيد من التصعيد في الوضع والعمل الجاد من أجل العودة إلى المسار الصحيح للحوار والمفاوضات في أسرع وقت ممكن".

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