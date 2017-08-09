ضبط شحنة ذخيرة بمطار ليبي قادمة من تركيا

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، احباط دخول شحنة من خزن ذخيرة مسدس عيار 9 ملم عبر مطارمعيتيقة الدولي بطرابلس مساء اليوم الأربعاء كانت قادمة من تركيا.

وقالت قوة الردع إن الشحنة تقدر بـ1000 خزنة لمسدس 9 ملم كانت مخبئة داخل صناديق ملابس قادمة من تركيا عبر رحلة لشركة طيران العالمية للشحن الجوي، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لقوة الردع الخاصة إن عناصر الجمارك بمنفذ المطار وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبعد تفتيش البضائع عن طريق التفتيش الآلي بضبط هذه الكمية من المخازن المفككة والتي تقدر بنحو 1000 مخزن تقريباً.

وأشار المكتب إلى أن قوة الردع الخاصة استلمت الشحنة وأن التحقيق جار في لقضية ومساءلة كل المتورطين في جلب هذه الشحنة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.