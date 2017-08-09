«حورية حسن».. صاحبة «من حبي فيك يا جاري» التي اتهمت فايزة أحمد بقتلها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"من حبي فيك يا جاري.. ياجاري من زمان.. بخبي الشوق واداري ليعرفوا الجيران"، أغنية لا زال يرددها الكثير من المطربين المعاصرين لتظل حية حتى بعد فراق صاحبتها الحقيقية "حورية حسن"، والتي رحلت ونسي الكثيرون اسمها ولكن لا يزالوا يتغنون بأروع ما قدمته.

"حورية حسن" ولدت في 9 أغسطس عام 1932 في طنطا، ولكن ككثير من أبناء القرى كان لديها طموح كبير في السفر إلى القاهرة، خاصة بعدما اكتشفت موهبتها في الغناء، فأرادات أن تنطلق من الإذاعة بالقاهرة، وبالفعل جاءت إليها في عام 1948، وكانت تبلغ من العمر وقتها 16 عامًا فقط، وقدمت أول أوبريت لها "معروف الإسكافي".

توالت نجاحات "حورية" في أوبريتات لاحقة، من بينها "شهر زاد" و"يوم القيامة " و"البروكة"، ما جعل البعض يلقبها بـ"مطربة الأوبريت الأولى"، ولكنه ليس اللقب الوحيد الذي حملته الفنانة الراحلة، ولكنها عرفت أيضًا باسم "المطربة الطائرة"، حيث أنها كانت تسافر كثيرًا للدول العربية لإحياء حفلات غنائية وقدّمت أكثر من 400 لحن.

ورغم عطائها البارز في فن الأوبريت؛ فإن "حورية" دخلت مجال التمثيل أيضًا ولكنها شاركت في ستة أفلام فقط، بدأتها بـ"الصبر جميل"، وبعده فيلم "أحبك يا حسن"، وقدّمت فيه اثنين من أشهر أغانيها، وهما أغنية "من حبي فيك يا جاري" و"يا أبو الطاقية الشبكية"، وبرزت كممثلة في فيلم "عنتر ولبلب"، وكذلك شاركت في أفلام "بابا عريس" و"في صحتك" و"العلمين".



أما عن حياتها الخاصة، فالفنانة "حورية حسن" تزوجت من الفنان الراحل "زين العشماوي"، وأنجبت منه ابنتها "حنان"، ولكنهما انفصلا بعدها بفترة، وحاول الراحل "زين العشماوي" استرضائها والعودة إليها في أحد الأيام، فذهب إلى منزلها في منتصف الليل واعترف لها بندمه على طلاقها، ولكنها انزعجت من ذلك وحررت محضرًا ضده اتهمته فيه باقتحام منزلها وأخذ منه تعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى، ثم تزوجت "حورية حسن" للمرة الثانية من "تيسير المراوي".

وحكت عن موقف طريف جمعها مع "المراوي"، لمجلة "الإثنين والدنيا"، قالت فيه أنها ذهبت في زيارة إلى طنطا لحضور مولد السيد البدوي بينما كان زوجها مسافرًا، وتركت عنوانها في طنطا لخادمتها في القاهرة للاتصال بها إذا ما حدث شيء، وبعد سفرها بثلاثة أيام اتصل زوجها بالمنزل في القاهرة بأخبرته الخادمة أن الفنانة مسافرة ولم تجد الورقة، وهنا استشاط الزوج غضبًا لأنه كان على وصول بعد يومين.

شاهد أيضا

وقالت "حورية" في حوارها للمجلة: "جاءني هاتف دفعني للعودة فجأة، ولا شك أن هذا الهاتف هو من كرامات السيد البدوي، الذي زرته وإذا بي أعلم بمكالمة زوجي، ولم يتبق على حضوره سوى ساعة واحدة، عندئذ أسرعت إلى المطار لكي أكون في استقباله وتم إنقاذي من غضب زوجي وتهديده بالطلاق لأني كنت قد سافرت بدون علمه".

موقف آخر غريب حدث للفنانة "حورية حسن"، وفي هذه المرة تورطت معها الفنانة الراحلة "فايزة أحمد"، حيث اتهمتها "حورية" بمحاولة تسميمها بـ"طبق بامية" لغيرتها من صوتها، وتناولت مجلة "الجيل" عام 1961 هذا الموقف، بعنوان "حورية حسن تتهم فايزة أحمد بمحاولة قتلها"، وجاء في الخبر أن الفنانة أصيبت بمغض شديد دخلت على إثره المستشفى عقب تناول طبق بامية في منزل "فايزة أحمد" التي عزمتها على الغداء!.

ونفت "فايزة" تلك الإدعاءات، موضحة أنها بالفعل دعت "حورية حسن" لتناول الغداء عندها، ولكنها كانت أعدت ديك رومي وأرز بالخلطة، لكن "حورية حسن" ذهبت إلى الثلاجة من شدة الجوع وتناولت البامية التي احتفظت بيها "فايزة" للقطط فحدث لها ما حدث.

"يوم القيامة" كان آخر أوبريت قدمته "حورية حسن" في عام 1964، واختيرت نائبة في مجلس نقابة المهن الموسيقية، ورحلت في 8 يونيو عام 1994.