3 عقبات تحرم تشيلسي من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

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بعد تتويج تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، يدخل البلوز الموسم الجديد وهم أقل الفرق المرشحة للفوز باللقب، حيث يتصدر قائمة المرشحين كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وفقًا لموقع "سكاي سبورتس".

وتمكن تشيلسي من التتويج باللقب كأول فريق يحقق 30 انتصارا في موسم واحد، ومع ذلك لا يدخل البلوز من ضمن المرشحين الأقوياء للحفاظ على اللقب مع وضع سجل كونتي التدريبي المميز في عين الاعتبار أيضًا، حيث توج بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي برفقة يوفنتوس.

واستعرض موقع "سكاى سبورتس" أبرز 3 عقبات تضعف من حظوظ تشيلسي في التتويج باللقب كالآتي:

1- الصعوبة التاريخية في الدفاع عن اللقب

تمكن مدربان اثنان فقط من الدفاع عن لقبهما في عصر البريميرليج وهما السسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد وجوزيه مورينيو مع تشيلسي، لذا التحدي صعب للغاية والأكثر من ذلك أن آخر 8 فرق توجت باللقب فشلت في الدفاع عن لقبها، ومن بينها حملة تشيلسي في موسم 2015- 2016 الكارثية التي أنهى فيها الفريق في المركز العاشر.

2- رحيل اللاعبين المحوريين

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هناك حالة من الجدل مثارة في الوقت الحالي حول ما إذا كان التشكيل الحالي لتشيلسي قويا مثل الموسم الماضي أم لا، فهداف الفريق دييجو كوستا الذي سجل 20 هدفًا الموسم الماضي سيرحل عن صفوف الفريق بعد إعلان أنطونيو كونتي عن خروجه من حساباته وتم تعويضه بمهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا الذي لم يسجل أكثر من 15 هدفًا في أي موسم طوال مسيرته حتى الآن.

كما رحل عن صفوف الفريق نيمانيا ماتيتش تجاه مانشستر يونايتد وتم تعويضه بلاعب موناكو تيموي باجايوكو، كما رحل كل من روبين لوفتس شيك وناثانيل شالوباه، مما يضع كونتي في أزمة كبيرة في عدم وجود خيارات في وسط الملعب.

3- المشكلة الأوروبية

سيعود تشيلسي للمشاركة من جديد في دوري أبطال أوروبا وهو ما يجبر الفريق على امتلاك دكة بدلاء مميزة، نظرًا لإقبال البلوز على خوض العديد من المباريات في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي لم يعان منه البلوز في الموسم الماضي.

وبالنظر إلى آخر بطلين للدوري الإنجليزي تشيلسي وليستر سيتي، نجد أنهما حققا اللقب دون المشاركة في أي بطولة قارية، الأمر الذي يظهر صعوبة تحقيق اللقب مع التركيز في تقديم نتائج طيبة في دوري الأبطال، ومع تدعيم الفرق المنافسة لصفوفها بشكل أفضل بكثير من تشيلسي، تبدو مهمة البلوز صعبة للغاية للحفاظ على اللقب.