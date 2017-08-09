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بعد حديقة الحيوان.. دار الكتب تفتتح ثاني مكتباتها المتنقلة بالأزهر غدًا

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مصراوي Masrawy

بعد حديقة الحيوان.. دار الكتب تفتتح ثاني مكتباتها المتنقلة بالأزهر غدًا

09:33 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

بعد حديقة الحيوان.. دار الكتب تفتتح ثاني مكتباتها المتنقلة بالأزهر غدًا

مكتبة متنقلة

كتبت-نسمة فرج:

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، بافتتاح مكتبة متنقلة بحديقة الأزهر ظهر غدًا الخميس، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة.

وتقوم دار الكتب بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية لرواد الحديقة وتوزيع كتب مجانية على رواد الحديقة من الأطفال والكبار، تتضمن الأنشطة ورش للتلوين وتعليم الرسم والصلصال وورشًا لتعليم الخط العربى والأراجوز، هذا بالإضافة إلى إمكانية استعارة الكتاب طوال فترة الزيارة داخل الحديقة والتجول به كيفما شاء وإعادته في نهاية اليوم.

وتتناول الكتب بالمكتبة مختلف الموضوعات مع التركيز على الكتب التاريخية والأثرية والتى تتناول الطبيعة، وذلك حتى يكون هناك اتساق بين البيئة فى حديقة الأزهر وما حولها وما يقرأه رواد الحديقة.

يذكر أن دار الكتب تمتلك 6 مكتبات متنقلة كانت تنتقل فى مواقع مختلفة بالقاهرة الكبرى وفقًا لجدول منتظم ، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، وتوقفت تلك المكتبات بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى اتخذ الدكتور الشوكي قرارًا بإعادتها للعمل مرة أخرى وبدأ ذلك بافتتاح المكتبة المتنقلة فى حديقة الحيوان بالجيزة في يوليو الماضي بحضور وزير الثقافة والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

كانت دار الكتب قد بدأت مشروع المكتبات المتنقلة وهى عبارة عن سيارات كبيرة الحجم مجهزة كمكتبة تحتوى على ما يقرب من 10,000 كتاب فى عام 1984 عندما كانت هيئة الكتاب وهيئة دار الكتب ( هيئة واحدة ) بشراء مكتبتين، وفى عام 1990 بدأت المكتبة الثالثة المهداة من المجلس الثقافى البريطانى فى معرض الطفل بأرض المعارض بالجزيرة وأثنت عليها كثيرًا، وقد خصصت هذه المكتبة لكتب الأطفال فقط.

وبعدها التحقت ثلاث مكتبات متنقلة جديدة بدار الكتب بعد جهود حثيثة من وزارة التعاون الدولى، حتى تستطيع خدمة باقى الأحياء التى لاتوجد بها مكتبة ثابتة.

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