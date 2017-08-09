روشتة لكل النساء.. 5 نصائح تساعدك على التخلص من ضغوط العلاقات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ظروف كثيرة تجعل الأزواج يعيشون حياة مضطربة، منها عدم كفاية المال لدفع الفواتير والأمراض الصحية، التى يعانى منها أطفالهم من فترة إلى أخرى، غير أسلوب الطرفين فى الحديث عن تلك المشاكل، الذى يزيد من حدة التوتر، والمبررات أو "الحجج"، آخر ما تحتاجيه إذا كنتِ تحاولين بالفعل التعامل مع الوضع، "التحرير _ لايف" يقدم لك بعض الحلول وفقًا لموقع psychology today الأمريكي:

1- الخوف

بقاء العلاقات مثل البقاء على قيد الحياة، فإنه مصدر قلق بالغ، وحتى تتخلصي منه عليك الجلوس والحديث عن الأفكار والمخاوف التى تعانى منها مع شريك حياتك.



2- المعاملة

ليس شرطًا أن يكون شريكك نسخة منك، فالأهم أن يكون بينكما مودة واحترام متبادل، وإذا كنت تحصلين منه على النقد والتعامل بأسلوب غير لائق، فتخلصي من هذا أولًا بأول، فعندما يوجه لك أمرًا بطريقة غير مريحة أو بنبرة صوت عالية، فأعلني اعتراضك وقتها، ولا تؤجلي المناقشة لوقت آخر، حتى لا تتراكم المواقف، وأيضًا ليعلم أن هذا يزعجك.



3- الأقوى

عندما يكون هناك توازن فى القوي بينكما، يستطيع كل طرف الأعتماد على الآخر دون استخدام أسلوب السيطرة فى أخذ القرارات، فإذا كان شريكك يعمل وأنت أيضًا لديك مصدر دخل، فأنت تستطيعين أن تسانديه فى تدبير كل الأمور المادية، وهذا يساعدك فى التخلص من أسلوبه المسيطر.

شاهد أيضا





4- الاستقلال

الشعور بالحرية وأنك مستقلة وذات أهمية أمر يبحث عنه الكثيرون، فإذا كنتِ تشعرين بالإجهاد، لأنك لا تعيشين حياتك الخاصة، وكل وقتك وتفكيرك لشريك حياتك، فعليك أن تعرف ما الأنشطة التى يمكن أن تقومين بها وتحقق لك استقلاليتك وتجذب إليك شريكك أيضًا.



5- الأمان

إن كنت لا تشعرين بالأمان عاطفيًا ونفسيًا واقتصاديًا مع شريكك، فعليك استشارة طبيب فى محيطك، حتى لا تتحولين لضحية من سوء المعاملة.