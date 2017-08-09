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لكبار السن.. ألوان الملابس هذه تمنح إطلالة شبابية أنيقة

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مصراوي Masrawy

لكبار السن.. ألوان الملابس هذه تمنح إطلالة شبابية أنيقة

09:19 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

لكبار السن.. ألوان الملابس هذه تمنح إطلالة شبابية أنيقة

لكبار السن.. ألوان الملابس هذه تمنحك إطلالة شبابي

كتب - هشام عواض:

مع التقدم في العمر يبحث كبار السن عن ما يناسبهم من الملابس التي تتماشى مع سنهم وفي نفس الوقت تجعلهم أصغر سنًا وتظهرههم في إطلالة رائعة.

وتوجد تصميمات ملابس وألوان تمنح الشخص الكبير في السن مظهرًا جذابًا وأنيق، وبحسب موقع "leaf"، المختص بالموضة والأزياء، فهناك عدة نصائح لكبار السن ليرتدوا ملابس تمنحهم مظهر أنيق وأصغر سنًا.

إذا كان لديكِ شعر وعنين داكنين والعينين، فأن الملابس ذات اللون الأزرق الداكن أو الوردي البراق، وإذا كنتِ شقراء فالملابس "المشجرة" والمطبوعة بالورود ستمنح البريق لوجهك وبشرتك. وأيضاً الألوان الحمراء والأزرق والفيروزي سيمنحك مظهر نشيط.

وقال بهيج حسين، مصمم الأزياء العالمي، إنه من الأفضل لكبار السن ارتداء ملابس فاتحة، لمنحهم إطلالة عصرية وتجعل مظهرهم أصغر سنًا.

وأوضح "حسين"، أن ارتداء كبار السن للألوان المختلفة يعتمد بشكل أساسي على لون البشرة والمكان والمناسبة، حيث أن كل مناسبة ولها ألوانها التي تتماشى معها، وحتى عند الذهاب للمصيف.

وتصميمات الملابس أيضاً تختلف على حسب المناسبة والتصميمات البسيطة الأفضل بالتناسب مع الألوان الفاتحة فإنها تعمل على منح مظهر أكثر نضارة وشبابية.

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