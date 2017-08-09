جدل رفع "الحاسب الآلي من المجموع" يصل "فيسبوك" بين المدرسين وأولياء الأمور

كتبت- ياسمين محمد:

"رفع مادة الحاسب الآلي من المجموع، بمختلف المراحل التعليمية" قرار أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التعليم مؤخرًا أثار جدلًا واسعًا بين مدرسي المادة وأولياء الأمور كان موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من ضمن المنصات الجدلية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في 1 أغسطس الماضي، برفع مادتي الحاسب الآلي والرسم من المجموع حتى تطوير منظومة التعليم.

قرارًا انتقده معلمو مادة الحاسب الآلي، ودشنوا هاشتاج "الكمبيوتر داخل المجموع" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالبوا من خلاله وزير التربية والتعليم التراجع عن القرار، مشيرين إلى أن الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات هي لغة العصر، ومعنى خروجها من المجموع، استهانة الطلاب بها خاصة أن ثقافتنا التعليمية تدور حول الدرجات.

وخلال المؤتمر الصحفي أرجع الوزير قراراه إلى أن إمكانيات وزارة التربية والتعليم لا تسمح بتدريس المادتين بالشكل اللازم، ما يعني تمثيلهما عبء على الطلاب.

إلا أن المعلمين أكدوا أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي بمختلف المدارس خلال العام الدراسي الماضي، وأنهم يدّرسون المادة بكفاءة، ورفعها من المجموع يعني انتهائها.

أولياء الأمور كان لهم رأي آخر، بعدما دشن بعضهم هاشتاج "الكمبيوتر خارج المجموع"، مشيرين إلى أن معلمي الحاسب الآلي لا يهدفون إلا إلى الحفاظ على "سبوبة" الدروس الخصوصية، خاصة أن الطلاب لن يضطروا لأخذ درس في المادة طالما لا تضاف للمجموع.

وأضاف أولياء الأمور، أن الوزارة لا تطبع كتبًا دراسة للمرحلة الإعدادية في مادة الحاسب الآلي، ما يجعل الطلاب في مأزق ويفقدهم الكثير من الدرجات، خاصة أن المعامل غير مجهزة بالعديد من المدارس.

ولفت أولياء الأمور إلى تأييدهم قرار وزير التربية والتعليم، مشيرين إلى أنه لم يهمش المادة فقد جعلها مادة نجاح ورسوب، وبالتالي يحاسب عليها الطالب.