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"المعلمين" تنتهي من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة تمهيدًا لعرضه على الوزير

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مصراوي Masrawy

"المعلمين" تنتهي من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة تمهيدًا لعرضه على الوزير

08:54 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

نقيب المعلمين خلف الزناتي

كتبت- ياسمين محمد:

ذكرت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة القائم بأعمال نقيب المعلمين خلف الزناتي، أنه تم تعديل بعض البنود داخل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون النقابة رقم 79 لعام 1969، حيث كان آخر تعديل للائحة عام 2005.

وأوضحت هيئة المكتب - في بيان اليوم الأربعاء-، أن تلك التعديلات تأتي تمهيدًا لعرض اللائحة على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لإصدار قرار باعتمادها طبقًا للقانون.

وأشارت هيئة المكتب إلى أن النقابة بمستوياتها الثلاث (النقابة العامة، والنقابات الفرعية، واللجان النقابية) شاركت في تلك التعديلات إلى أن وصلت للشكل النهائي، عقب دراسة شاملة ودقيقة، لتيسير الخدمة المقدمة للمعلمين، وضبط عملية تحصيل المستحقات الخاصة بالنقابة لتنمية مواردها.

وفي سياق متصل، كلفت هيئة مكتب النقابة استشاري نظم المعلومات بالنقابة الدكتور محمد عبد النور بمخاطبة إدارة بنك الإسكان والتعمير لبحث المشكلات الخاصة بصرف الأمانات الخاصة بمعاشات المعلمين وعرضها على الهيئة خلال الاجتماع المقبل.​

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مصراوي Masrawy

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