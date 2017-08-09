صندوق النقد كلمة السر في لقاء رئيس الوزراء مع الببلاوي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن لقاءه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور حازم الببلاوي، ممثل مصر في صندوق النقد الدولى، كان لمناقشة الموقف بالنسبة للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى المرحلة الأخيرة ورؤية للصندوق لها، لافتا إلى أن الموقف من برنامج الإصلاح الاقتصادى بالإيجابى، خاصة أن البرنامج مصرى 100%.

وأشار إسماعيل، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيتم إرسالها لمجلس الدولة بعد انتهاء الصياغات القانونية عليها حيث سيتم مناقشة نهائية لها الأسبوع القادم.

وأضاف، أن هناك استراتيجية للسكان أعدتها وزارة الصحة ونعمل على مواجهة الزيادة السكانية وتأثيرها الكبير لأنه مهما تحقق من معدلات نمو وزيادة فى الإيرادات وتحسين مستوى المعيشة سيقابلها صعوبة نتيجة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة وتحديدا فى منطقة الدلتا تعد تحديا كبيرا، حيث يتبع هذه الزيادة التآكل فى الأراضى الزراعية ونقص القدرة على انتاج المواد الغذائية المطلوبة وهناك تعدى على الأراضى بسبب الزيادة السكانية، حيث تقوم الدولة باتخاذ إجراءات حاليا لمواجهة التعديات.

شاهد أيضا

وأوضح، أن الحملات الخاصة بإزالة التعدى على الأراضى مستمرة ولن تتوقف وهناك نتائج إيجابية خلال الشهرين الماضيين وهناك توجيه للمحافظين للاستمرار فى الحملات، مؤكدا أن أراضى الدولة تعنى أنها أراضى الشعب المصرى.

وفيما يتعلق بالزيادة السكانية، قال رئيس الوزراء، إن هناك استراتيجية للسكان اعتمدتها وزارة الصحة والسكان ونعمل على خفض نسبة المواليد الفترة المقبلة.

وأضاف، أن هناك استعدادا لذلك وطرح كميات كبيرة من اللحوم فى المحافظات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق باستغلال أصول الدولة هناك لجنة مشكلة منذ عام ونصف لبحث آليات استغلال أصول الدولة غير المستغلة.