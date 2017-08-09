أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 6 متطوعين بالصليب الأحمر في إفريقيا الوسطى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 6 متطوعين بالصليب الأحمر في إفريقيا الوسطى

09:00 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مقتل 6 متطوعين بالصليب الأحمر في إفريقيا الوسطى

الصليب الأحمر في إفريقيا الوسطى

نيروبي - (د ب أ):
قتل 6 من متطوعي الصليب الأحمر في جمهورية إفريقيا الوسطى أثناء مشاركتهم في اجتماع في مركز طبي في مدينة جامبو.

وأعلنت منظمة الصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن الظروف المحيطة بوفاتهم في الثالث من أغسطس لا تزال غير واضحة، وأضافت أنها تعمل على تأكيد أنباء عن مقتل طاقم طبي.

وقال رئيس منظمة الصليب الأحمر في جمهورية إفريقيا الوسطى، أنطوان مباو بوجو: "نحن نشعر بالجزع إزاء أخبار وفاة زملائنا من المتطوعين".

وقال في بيان: "ندعو جميع الاطراف إلى اتخاذ خطوات لحماية السكان المدنيين، واحترام جميع العاملين في المجال الانساني".

ورغم أن جمهورية إفريقيا الوسطى فقيرة إلا أنها غنية بالألماس. وتعاني من أزمة منذ أواخر عام 2012، عندما اندلع العنف بين الجماعات المسلحة الإسلامية والمسيحية.

و تجدد القتال عقب اتفاق سلام وقعته و13 جماعة مسلحة في يونيو الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الصليب الأحمر": قلقون بشأن الهجمات الجوية التي تقتل مدنيين باليمن

    أخبار

  • استعدادات أوغندية تحسبًا لموجات نزوح عقب الانتخابات الرئاسة في كينيا

    أخبار

  • إتمام عملية نقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم من عرسال إلى داخل سوريا

    أخبار

  • صورة وخبر: عرسال.. طفل في رحلة نزوح

    أخبار

إعلان

7d2c6cccb4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون