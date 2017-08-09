مقتل 6 متطوعين بالصليب الأحمر في إفريقيا الوسطى

نيروبي - (د ب أ):

قتل 6 من متطوعي الصليب الأحمر في جمهورية إفريقيا الوسطى أثناء مشاركتهم في اجتماع في مركز طبي في مدينة جامبو.

وأعلنت منظمة الصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن الظروف المحيطة بوفاتهم في الثالث من أغسطس لا تزال غير واضحة، وأضافت أنها تعمل على تأكيد أنباء عن مقتل طاقم طبي.

وقال رئيس منظمة الصليب الأحمر في جمهورية إفريقيا الوسطى، أنطوان مباو بوجو: "نحن نشعر بالجزع إزاء أخبار وفاة زملائنا من المتطوعين".

وقال في بيان: "ندعو جميع الاطراف إلى اتخاذ خطوات لحماية السكان المدنيين، واحترام جميع العاملين في المجال الانساني".

ورغم أن جمهورية إفريقيا الوسطى فقيرة إلا أنها غنية بالألماس. وتعاني من أزمة منذ أواخر عام 2012، عندما اندلع العنف بين الجماعات المسلحة الإسلامية والمسيحية.

و تجدد القتال عقب اتفاق سلام وقعته الحكومة و13 جماعة مسلحة في يونيو الماضي.