​بالصور- محمد رمضان يشارك في دوري المتعافين من الإدمان بتعليق "شوبير"

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء القصاص:

حرص الفنان محمد رمضان على المشاركة في حفل ختام الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان والمقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي حيث لعب في المباراة النهائية.

وشارك رمضان، مع الفريقين لمدة ربع ساعة لكل منهما في المباراة التي قام بالتعليق عليها الكابتن أحمد شوبير.

وشهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الحفل المقام تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" في إطار تنفيذ الصندوق لحملة "أنا أقوى من المخدرات".

شارك في البطولة الرياضية 160 متعافيًا من الإدمان حيث دارت مباريات التأهل خلال الأيام الثلاثة الماضية، بمشاركة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.

ويأتي الدوري في إطار الأنشطة غير التقليدية لمواجهة الإدمان وجهود الحكومة للدمج المجتمعي للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية في المجتمع.