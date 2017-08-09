ماتيس: أعمال كوريا الشمالية يمكن أن تنهي نظامها وتقضي على شعبها

واشنطن - (دب أ):

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كوريا الشمالية إلى التوقف عن الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية نظامها والقضاء على شعبها وسط تصعيد التصريحات حول برنامج بيونجيانج النووي.

وقال ماتيس إن الرئيس دونالد ترامب شدد على الحاجة إلى جاهزية استعداد الصواريخ الباليستية وقوات الردع النووية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستفوز في أي مواجهة ضد كوريا الشمالية.

وأضاف ماتيس: "بينما تبذل وزارة الخارجية الأمريكية كل جهد للتغلب على هذا التهديد العالمي من خلال السبل الدبلوماسية، لا بد من الاشارة إلى أن القوات المسلحة المتحالفة تمتلك الآن أكثر القدرات الدفاعية والهجومية على الأرض من حيث دقة التصويب والتدريب وقوة".

وأوضح أن قواتنا سوف تواصل تفوقها على قوات النظام ( الكوري الشمالي) بصورة كبيرة، وان بيونجيانج ستفقد أي سباق تسلح تخوضه أو نزاع تتورط فيه.