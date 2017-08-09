بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يكرمان عددًا من ضباط إدارة البحث
بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يكرمان عددًا من ضباط إدارة البحث
08:44 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
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سوهاج – عمار عبد الواحد:
كرم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، اليوم الأربعاء، عددًا من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، نظرًا لمجهوداتهم في حفظ الأمن بالشارع السوهاجي، وكشفهم خلال الفترة السابقة العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وضبطهم عددًا من الخارجين عن القانون ببعض البؤر الإجرامية بدائرة المحافظة.
شمل التكريم اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، لمجهوداته في ضبط الأمن والبحث الجنائي بدائرة المحافظة، ومجهودات إدارة البحث الجنائي خلال الفترة الماضية في إنهاء العديد من الخصومات الثأرية المزمنة، والتي كانت تمثل حجر عثرة أمام مشروعات التنمية التي تتبناها المحافظة والحكومة.
كما جرى تكريم كلٍّ من المقدم أحمد منتظر، وكيل فرع البحث الجنائي بالجنوب، والرائد أحمد المراغي، وكيل إدارة تنفيذ الأحكام، والنقيب زكي حمادي رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، والنقيب عزت سليمان، والنقيب حاتم عبد الحق، والملازم أول أحمد مصطفى معاوني مباحث مركز شرطة جرجا.
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