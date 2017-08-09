5 أسباب تدفع برشلونة للتمسك بالتعاقد مع كوتينيو

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من المنتظر أن يكثف برشلونة مجهوداته في الساعات المقبلة من أجل إنهاء التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي فيليب كوتينيو، قبل نهاية الميركاتو الحالي.

ويضع برشلونة كوتينيو على رأس أولوياته للتعاقد معه لتعويض رحيل نيمار، حيث أعرب البارسا عن استعداده لدفع 109 ملايين جنيه إسترليني للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي.

وبدوره استعرض موقع «سكاي سبورتس» السر وراء رغبة برشلونة الشديدة في التعاقد مع كوتينيو كالآتي:

- أوج العطاء

بات كوتينيو من أهم لاعبي ليفربول منذ وصوله إلى الريدز في عام 2013 قادمًا من الإنتر، إلا أنه قدم مستويات خيالية الموسم الماضي، فاللاعب البرازيلي سجل 13 هدفًا وصنع 7 أخرى.

ويدرك برشلونة تمامًا أن اللاعب البرازيلي وصل إلى قمة مستواه بالفعل ويبلغ من العمر الآن 25 عامًا، ويرغب البارسا في استغلال تلك الحالة الفنية العالية لكوتينيو للسنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير.

- التنوع الخططي

ترك رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون جنيه إسترليني فراغا كبيرا في الجهة اليسرى في الشق الهجومي للبارسا، وسيكون بمقدور كوتينيو ملء هذا الفراغ، حيث لعب في هذا المركز في الكثير من الأوقات مع ليفربول، ويفضل اللاعب البالغ من العمر (25 عامًا) اللعب بشكل أكبر في وسط الملعب، إلا أن مهارته العالية ستمكن برشلونة من الاستفادة منه في مركز الجناح الأيسر وفي وسط الميدان أيضًا في حال تعاقد البارسا مع لاعب بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي.

وينظر إلى كوتينيو في برشلونة باعتباره خليفة القائد أندريس إنييستا، حيث أشار اللاعب الإسباني من قبل إلى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة، ولكنه عانى من الإصابات في الموسم الماضي، وتقدم في العمر حيث يبلغ 33 عامًا، وبات على البارسا التفكير في بديله.

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- الحلول الإبداعية

خسر برشلونة مصدرا كبيرا من الحلول الإبداعية برحيل نيمار، ويملك كوتينيو رقما مميزا للغاية في صناعة الفرص، حيث يبلغ معدله 3,1 فرصة محققة للتهديف كل 90 دقيقة وهي أعلى نسبة في الدوري الإنجليزي من بين اللاعبين الذين لعبوا لأكثر من 2,000 دقيقة.

وصنع كوتينيو الموسم الماضي فرصا أقل من نيمار بـ65 فرصة، ولكن من المنتظر أن ترتفع نسبة كوتينيو عندما يوجد في برشلونة إلى جانب لاعبين بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

- التفاهم مع لويس سواريز

يرغب برشلونة في الاستفادة من التفاهم الكبير بين فيليب كوتينيو، ولويس سواريز، المبنى من لعبهما إلى جانب بعضهما وبعض مع ليفربول، وساعد كوتينيو كثيرًا لويس سواريز في تسجيل 31 هدفًا في الدوري موسم 2013- 2014.

ويمتلك الثنائي صداقة خارج الملعب، حيث وصف كوتينيو لعبه إلى جانب سواريز بالشرف الكبير وذلك في عام 2014، وبدوره رد عليه سواريز بالتأكيد على أن كوتينيو هو اللاعب الذي يصنع الفارق مع ليفربول والبرازيل ومن دواعي فخره الوجود إلى جانبه.

- أجواء برشلونة

إلى جانب امتلاك كوتينيو كل المهارات التي تؤهله للعب في صفوف برشلونة، يملك كوتينيو خبرة كبيرة بأجواء مدينة برشلونة حيث قضى لاعب إنتر السابق النصف الثاني من موسم 2011- 2012 معارًا لصفوف نادي إسبانيول ونجح في تسجيل 5 أهداف في 16 مباراة في الدوري الإسباني.