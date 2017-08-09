جنوب إفريقيا: المعارضة تسعى لإجراء انتخابات مبكرة بسبب الفساد

جوهانسبرج - (د ب أ):

دعا حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسى فى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد يوم واحد من نجاة الرئيس جاكوب زوما من اقتراع بحجب الثقة.

وقال زعيم الحزب موسى مايمان، فى بيان، إن حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى، الذي ينتمي إليه زوما "ربما يكون قد فاز في الاقتراع بحجب الثقة فى البرلمان أمس، لكنه خسر ثقة البلاد".

يذكر أن الرئيس (75 عاما)، والذى تنتهي فترة ولايته الثانية والاخيرة فى عام، 2019 نجا من عدة اقتراعات بحجب الثقة بسبب اتهامات بالفساد وسوء الادارة.

وتم اجراء تصويت أمس الثلاثاء بالاقتراع السري لأول مرة مما سمح لأكثر من 20 من اعضاء حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى بمخالفة مبدأ الانضباط داخل الحزب والتصويت ضد زوما.

وقال التحالف الديمقراطى، إنه سيقدم اقتراحا باجراء انتخابات مبكرة فى البرلمان غدا الخميس.

وتعهد حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى بهزيمة الاقتراح "كما هزمنا كل المحاولات الأخرى التى قامت بها المعارضة للاطاحة بحكومتنا المنتخبة شعبيا".

وقال المؤتمر فى بيان نشر على "تويتر": "هذا الاقتراح الذي خطط له التحالف الديمقراطي يظهر أنه لا يحترم ديمقراطيتنا والناخبين فى جنوب إفريقيا".