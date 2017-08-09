محافظ الأقصر يبحث إنشاء شادر للخضروات والفاكهة على مساحة 5 أفدنة

الأقصر - محمد محروس :

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، إجراءات إنشاء شادر جديد للخضروات والفاكهة على مساحة 5 أفدنة بمدينة البياضية بديلاً عن شادر الحبيل الحالي، وذلك بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة اللواء عماد أبو العزايم، ورئيس مدينة البياضية محمد سيد سليمان والنائب الطيري عبده، والنائب حمادة العماري.

وتناول الاجتماع، طرح عدد من المقترحات، أبرزها قيام تجار شادر الحبيل بتأسيس جمعية أو شركة وقيامهم بإنشاء الشادر على الأرض التي جرى تحديدها بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة.

وأوضح رئيس مدينة البياضية محمد سيد سليمان، أنه جرى اختيار موقع على مساحة 5 أفدنة بظهير مدينة البياضية، لإقامة الشادر الجديد، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع تجار الشادر عقب صدور قرار التخصيص لتلك المساحة لبدء إجراءات الإنشاء، خاصة أن التجار مستعدون ومتحمسون لإقامته على نفقتهم.