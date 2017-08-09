روسيا: مستعدون لإقامة حوار بين واشنطن وبيونج يانج

نيويورك - (د ب أ):

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل بأن تمتنع الولايات المتحدة عن استفزاز كوريا الشمالية، وتعرب عن استعدادها لإقامة حوار بينهما.

وقال نيبينزيا للصحفيين، إن روسيا أخذت بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، مضيفا: "نود أن تحافظ الولايات المتحدة على ضبط النفس، وتستمر بالامتناع عن أي خطوات من شأنها استفزاز الطرف الآخر لتقوم بأعمال خطيرة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

واعتبر نيبينزيا أن نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي في كوريا الجنوبية لا يحل مشكلة الدفاع من الصواريخ الباليستية، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا مستعدة للمساهمة في إقامة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد أمس الثلاثاء، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ"النار والغضب"، فيما هددت بيونجيانج من جانبها بضرب جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.