وليد صلاح الدين: حسام غالي وقع للنصر السعودي (فيديو)

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قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إن هناك عدد كبير من نجوم الفريق الأحمر سيرحلون بنهاية الموسم الجاري، على رأسهم القائد حسام غالي، مشيرًا إلى أنه وقع لنادي النصر السعودي.

وأضاف صلاح الدين، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن مؤمن زكريا هو الآخر على أعتاب الاحتراف، موضحًا أنه يحاول اقناع حسام البدري، المدير الفني للفريق، الذي وعده بالسماح له بالرحيل.

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وحصل «التحرير» على معلومات مؤكدة وموثقة من داخل اتحاد الكرة، تؤكد بأن عقد «الكابيتانو» مع القلعة الحمراء، لم يتم تسلمه من قبل الأهلي، سواءً هو أو عماد متعب، وبالتالي فإن العقود المسجلة للاعبين تنتهي مع هذا الموسم، ثم يصبح من حقهما الانتقال الحر إلى أي نادٍ آخر.

يذكر أن حسام غالي، سبق ولعب في صفوف النصر قبل أن يعود للأهلي ثم خاض تجربة قصيرة في ليرس البلجيكي، وانضم للنادي الأحمر مرة أخرى، كما خاض تجارب أوروبية سابقة أيضًا باللعب في فينورد الهولندي، وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين.

