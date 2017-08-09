لجنة القيم في انتظارها.. هل ينظف البرلمان «قمامة» غادة صقر؟

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خلال دورتي الانعقاد لمجلس النواب، تواجدت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وبطلت فيديو وصورة «صندوق القمامة» والمطالبة بإقالة رئيس مدينة رأس البر، على صدر صفحات وقنوات وسائل الإعلام، التي وصفتها النائبة بـ«إعلام العار»، وقت أزمة اقتحام قوات من الداخلية لنقابة الصحفيين العام الماضي.

وبسبب مشكلة شخصية، بعد واقعة شجار مع بعض الباعة ومن وصفتهم بالبلطجية معها ومع شقيقها، وضعت النائبة صورة تتساءل فيها: أين محافظ دمياط من القمامة المنتشرة في الشوارع والبلطجة؟، وأظهر الفيديو أنها ألقت صندوق القمامة الذي التقطت لها الصورة بجانبه، لتضغط على المحافظ ليتحرك تجاه من تشاجرت معهم، أحداث كثيرة ومواقف مثيرة للجدل خلقت حالة من الضجر ربما يجعل مصيرها في النهاية رفع الحصانة والتحقيق فيما صدر منها:

غادة صقر.. نائبة «القمامة» المتهمة بـ«دعم الإرهاب»

"ابتزاز سياسي وسعي دائم لاكتساب بطولة زائفة من أجل الشو".. اتهامات لاحقت النائبة غادة صقر، بعد نشر صور لها بالقرب من مقلب قمامة في مدينة «رأس البر» وطالبت بإقالة محافظ دمياط.

المفاجأة جاءت بانتشار مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على أحد المحلات المجاورة لمقلب القمامة التي صورت النائبة نفسها إلى جواره، وهي "تقلب" أحد صناديق القمامة على الأرض لتصطنع منظرًا سيئًا من القمامة والإهمال وتلتقط إلى جواره صورة، تستند إليها فى المطالبة بإقالة المحافظ. أقرأ المزيد

«غادة صقر».. سجل برلماني لخدمة «المصلحة الشخصية»

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في 14 يوليو 2016، قدمت النائبة غادة صقر، طلب إحاطة للمطالبة بالتفتيش على جامعة دمياط، والطعن على مسابقة الجامعة التي تم الإعلان عنها لعدد (119) وظيفة عضو هيئة تدريس، 52 موظفًا بتاريخ 19/5/2016. وذكرت تقارير الحكومة، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة قانونية، وجاءت بعد موافقة مجلس الجامعة، ونُشرت بالصحف القومية، وكل إجراءات تعيين أعضاء هيئات التدريس تمت بشكل قانوني وموضوعي، ووفق الاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات المختلفة، وطبقا لمعايير الجودة والنسب المسموح بها.. أقرأ المزيد

مصادر برلمانية: لجنة القيم تنتظر غادة صقر حال تقديم شكوى ضدها

قالت مصادر برلمانية، إن ما أقدمت عليه النائبة غادة صقر باصطناع مشهد القمامة فى مدينة دمياط لتتخذها ذريعة للمطالبة باقالة رئيس مدينة دمياط، يندرج تحت مبدأ الاخلال بواجبات عضوية مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن واقعة النائبة غادة صقر مسجلة بالفيديو ومن الممكن أن يتم تحويلها للجنة القيم حال تقدم أحد الأعضاء أو أي مواطن بشكوى ضدها إلى لجنة الشكاوى بالمجلس.. أقرأ المزيد