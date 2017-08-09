عودة «العبارة فارس» إلى العمل في نيل أسوان بأوامر مساعدي السيسي (صور)

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عادت «العبارة فارس» إلى العمل مجددا اليوم الأربعاء بين ضفتي النيل بقرية فارس في مدينة كوم أمبو الأسوانية بعد الانتهاء من أعمال إصلاحها.

وعاني أهالي القرية من صعوبة التنقل بسبب تعطل العبارة وعرضوا شكاواهم على المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء أحمد جمال الدين والسفيرة فايزة أبو النجا مستشارى الرئيس، خلال زيارتهم إلى المحافظة يوم الأربعاء الماضى، الذين وجهوا المسؤولين بسرعة تشغيل العبارة المُعطلة.

وفي نفس السياق قدم عبدالله سعد عبدالغفور، رئيس رابطة المزارعين بقرية فارس، شكره الجزيل إلى محلب وأبو النجا وجمال الدين على سرعة الاستجابة لشكواهم التى عرضوها في أثناء زيارتهم التفقدية لكوبرى كلابشة الجديد يوم الأربعاء الماضى بشأن سوء حالة العبارات النيلية التى تعمل بين جانبى النيل باعتبارها الوسيلة الوحيدة لنقلهم من الشرق للغرب والعكس.

وأوضح عادل طلحة، رئيس مدينة كوم أمبو، أن عبارة فارس أنشئت عام 1998 بتكلفة 450 ألف جنيه وبحمولة 57 طنا لتستوعب 49 راكبا و10 سيارات، مشيرا إلى إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالترسانة البحرية بالإسكندرية فى يونيو 2015 واستمرت لمدة عام وعادت للعمل فى يونيو العام الماضى، وذلك بتكلفة 640 ألف جنيه.

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ولفت طلحة إلى حدوث كسر مفاجئ لعمود الريشة الرئيسى الخاص بتشغيل العبارة مما تسبب فى توقفها عن العمل وأعطى محافظ أسوان توجيهاته الفورية بسرعة الإصلاح والصيانة، وهو ما تم من خلال تركيب عمود جديد بشركة الصيانة بقيمة 50 ألف جنيه وتم عودتها للعمل بالكفاءة المطلوبة.

وأشار رئيس مدينة كوم أمبو إلى العمل على إصلاح العبارة الأخرى المُعطلة عن العمل "فارس 2" بحمولة 49 راكبا و10 سيارات، وأيضا اللنشين المعطلين حمولة 22 راكبا، بعد تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة حتى يتسنى اكتمال منظومة النقل النهرى لخدمة أهالى قرية فارس البالغ عددهم 30 ألف نسمة، بجانب أهالى القرى المجاورة شمالا فى الرمادى والحمام بإدفو وجنوبًا.