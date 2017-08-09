بالصور.. وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يتفقد "الكتاتيب" بمساجد المحافظة

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الأربعاء، عمل الكتاتيب بمساجد المحافظة، حيث توجه برفقة عدد من قيادات مديرية الأوقاف، إلى واحد من أكبر الكتاتيب بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمركز أبنوب، بحضور الشيخ مصطفى عبدالحليم، مدير عام إدارة أوقاف أبنوب.

استمع وكيل وزارة الأوقاف إلى طريقة الشرح والتخفيف التى يقوم بها المحفظ وهو إمام وخطيب المسجد، كما تابع ردود أفعال الطلاب ومدى إنصاتهم له.

ووجه"نسيم"، عددًا من الأسئلة للطلاب والدارسين، فى بعض سور القرآن الكريم للاطمئنان على الحفظ والتجويد وطريقة القراءة، ووعد الطلاب بمسابقة كبيرة فى حفظ القرآن الكريم بين طلاب الكتاتيب على أن تكون هناك جوائز قيمة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الكتاتيب عادت مرة أخرى بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأنها بدأت فى 60 مسجدًا، مؤكداً أن الأعداد فى تزايد، وأن ذلك بالمجان من خلال الأئمة ومقيمى الشعائر وحفظة القرآن الكريم أبناء وزارة الأوقاف.