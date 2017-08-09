11500 حاج يغادرون ميناء نويبع الأسبوع المقبل للأراضي المقدسة

السويس - حسام الدين أحمد:

رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر، درجة الاستعداد والتجهيز لبدء موسم سفر حجاج البر هذا العام من ميناء نويبع، وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة بـ "المجتمع المينائي"، ومن المنتظر سفر 11500 حاج الموسم الحالي.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إن الهيئة ستعقد، الأحد المقبل، الاجتماع التنسيقي بينها وإدارة جمارك ميناء ونويبع، ممثلين عن الجهاز التنفيذي بجنوب سيناء والأمن والمرور، وذلك لبحث تأمين وأماكن إقامة الحجاج".

وأضاف يوسف، أن أول رحلة ستكون الاثنين 14 أغسطس وتنطلق من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة، وعقب وصولها يستكمل الحجاج طريقهم للأراضي المقدسة برا، وصولاً إلى مقار إقاماتهم.

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد أيضًا التنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، لوضع كمائن أمنية على طريق الرحلة من نقطة عيون موسى وحتى قرية الحجاج، لدفع الركاب وتأمين رحلتهم، فضلاً عن تأمين رحلات انتقال الأفواج يوميًا من قرية الحجاج للميناء، إذا ما قرر الحجاج المبيت بالقرية.