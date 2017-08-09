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السفارة البريطانية: شراكة مع جامعات مصرية في الأبحاث التي تساهم في التنمية الاقتصادية

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مصراوي Masrawy

السفارة البريطانية: شراكة مع جامعات مصرية في الأبحاث التي تساهم في التنمية الاقتصادية

07:57 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

السفارة البريطانية: شراكة مع جامعات مصرية في الأبحاث التي تساهم في التنمية الاقتصادية

السفارة البريطانية بالقاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

قام فريق من القنصلية البريطانية العامة والمجلس الثقافي البريطاني بزيارة الإسكندرية ودمنهور وبورسعيد وكفر الشيخ لعرض برامج "صندوق نيوتن - مشرفة" البريطاني - المصري الذي يهدف إلى الجمع بين قطاعي البحث العلمي والابتكار في بريطانيا ومصر للمساهمة في التنمية الاقتصادية في والرعاية الاجتماعية.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي اليوم، أن فريق "نيوتن -مشرفة" التقى مع كل من نادية عبده محافظة البحيرة، ورئيس جامعة كفر الشيخ، ونائب رئيس جامعة بور سعيد، ونائب رئيس جامعة دمنهور لمناقشة الفرص المتاحة للباحثين المصريين.

وأضافت أن الأبحاث الجارية حاليا تشمل مجالات الحفاظ على المواقع الأثرية البحرية المصرية وسرطان الكبد واستزراع الأسماك وتحويل قشور الروبيان إلى بلاستيك قابل للتحلل .
وأكدت السفارة البريطانية أن باب التقدم للمنح لإنشاء مشاريع بحثية مشتركة بين المملكة المتحدة والمؤسسات المصرية مفتوح حتى 19 سبتمبر 2017. .وستحصل كل شراكة على ما يصل إلى 300,000 جنيه استرليني.

وأضافت أن صندوق نيوتن مشرفة سيقدم المنح الدراسية للدكتوراه، التمويل لدعم الباحثين المصريين تعلم كيفية تسويق مخرجاتهم وأفكارهم البحثية، الشراكات من أجل بناء القدرات والمشاريع البحثية في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وذكرت إن قيمة صندوق نيوتن-مشرفة تبلغ 50 مليون جنيه استرليني، ومدته سبع سنوات لدعم شراكات العلوم والابتكار بين المملكة المتحدة ومصر.

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Asha

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