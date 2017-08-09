​رئيس الوزراء: "انتهينا من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن لقائه بالدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق ناقش الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخرًا على المستوى الاقتصادي ورؤيته لقرض صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الحكومي مشيرا إلى أن البرنامج مصري 100%.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع الحكومة: "انتهينا من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشته في اجتماع المجلس المقبل.

وحول الزيادة السكانية، قال رئيس الوزراء، إن هناك استراتيجية للسكان أعدتها وزارة الصحة ونعمل على خفض نسبة المواليد في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكبر تحدي يوجه الدولة هي الزيادة السكانية، وبدأنا في تنفيذها.

وقال رئيس الوزراء إن الزيادة يتبعها التآكل في الأراضي الزراعية وهناك تعدي على الأراضي بسبب الزيادة السكانية.

كان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق وعضو صندوق النقد الدولي، وصل مقر مجلس الوزراء للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية.

كان الببلاوي، تقدم باستقالة حكومته في فبراير 2014، إلى المستشار عدلي منصور، الرئيس الموقت للجمهورية.

⁠⁠⁠⁠⁠فاز فريق محمد رمضان بنتيجة 3_0 بعد مبارة حماسية من جانب الفريقين، حيث أعرب الفنان محمد رمضان عن وجوده في هذة الدورة، مؤكدا، ان المتعاقيبن اصبحوا في امان، مشيرًا إلي استمراره في حملة انت اقوي من المخدرات.

وأكد رمضان،ان الدولة تولي اهتماماً بالشباب