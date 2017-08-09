أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء: "انتهينا من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء: "انتهينا من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"

07:53 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن لقائه بالدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق ناقش الإجراءات التي شهدتها مؤخرًا على المستوى الاقتصادي ورؤيته لقرض صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الحكومي مشيرا إلى أن البرنامج مصري 100%.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع : "انتهينا من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشته في اجتماع المجلس المقبل.

وحول الزيادة السكانية، قال رئيس الوزراء، إن هناك استراتيجية للسكان أعدتها وزارة الصحة ونعمل على خفض نسبة المواليد في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكبر تحدي يوجه الدولة هي الزيادة السكانية، وبدأنا في تنفيذها.

وقال رئيس الوزراء إن الزيادة يتبعها التآكل في الأراضي الزراعية وهناك تعدي على الأراضي بسبب الزيادة السكانية.

كان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق وعضو صندوق النقد الدولي، وصل مقر مجلس الوزراء للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية.

كان الببلاوي، تقدم باستقالة حكومته في فبراير 2014، إلى المستشار عدلي منصور، الرئيس الموقت للجمهورية.

⁠⁠⁠⁠⁠فاز فريق محمد رمضان بنتيجة 3_0 بعد مبارة حماسية من جانب الفريقين، حيث أعرب الفنان محمد رمضان عن وجوده في هذة الدورة، مؤكدا، ان المتعاقيبن اصبحوا في امان، مشيرًا إلي استمراره في حملة انت اقوي من المخدرات.
وأكد رمضان،ان الدولة تولي اهتماماً بالشباب

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​حازم الببلاوي يصل مقر الحكومة لمقابلة رئيس الوزراء

    أخبار

  • الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات

    أخبار

  • بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة لائحة قانون الاستثمار وتوفير

    أخبار

  • الشأن المحلي يتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة

    أخبار

إعلان

c60cd70f94.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك