النيابة الإدارية تباشر تحقيقاتها في وفاة سيدة بمستشفى بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

باشر المستشار أحمد قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية ببيلا، والمستشار شريف أبو زيد، مدير النيابة، اليوم الأربعاء، التحقيقات، مع مسئولي مستشفى بيلا المركزي، حول وفاة إحدى السيدات بمستشفى بيلا المركزي، يوم ١٣ يوليو الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، لرفض أحد أطباء الباطنة بالمستشفى، الحضور لإنقاذ تلك المريضة.

جاء ذلك بعدما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، حول هذا الأمر، وفق ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية، وما جرى نشره بعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، بوفاة المواطنة "فريال ع.ط"، ٧٤ عامًا، نتيجة الإهمال الطبي بالمستشفى المذكور.

وكشفت أوراق القضية، عن استغاثة نجل المريضة المذكورة بشرطة النجدة، لعدم وجود طبيب بالمستشفى يحاول إنقاذ والدته لتعرضها لارتفاع شديد في ضغط الدم، والسكر، وارتشاح رئوي، وفشل في التنفس.

وبينت أوراق القضية، رفض الطبيب "أحمد ع.ع"، طبيب الباطنة، الحضور للمستشفى لإنقاذ هذه الحالة، وعدم ترك عيادته، بناءً على استدعاء من الدكتور عاطف القاضي مدير المستشفى، فيما لفظت المريضة أنفاسها الأخيرة نتيجة هذا الإهمال.

يذكر أن الدكتورة لميس المعدواي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أصدرت قرارًا سابقًا، بنقل الطبيب المذكور إلى مستشفى بلطيم المركزي، بناءً على شكوى رسمية من أسرة المتوفاة، ما أدى إلى غضب شديد من جانبهم، مؤكدين أن القرار جاء مجاملة للطبيب على حساب أرواح المرضى.